Hassan wint 3000 meter in Seattle

Atlete Sifan Hassan is goed begonnen aan het indoorseizoen. De Nederlandse hardloopster zegevierde in Seattle op de 3000 meter met het nodige machtsvertoon. De regerend wereldkampioene indoor op de 1500 meter zegevierde in een tijd van 8.34,45 minuten.

De Amerikaanse Shalane Flanagan eindigde als tweede en gaf bijna 9 seconden op Hassan toe: 8.43,28. De Canadese Regan Yee belandde op de derde plek met een tijd van 8.58,29.

Hassan wil komend voorjaar meedoen aan de WK indoor. Het is nog niet duidelijk of ze daar haar titel op de 1500 meter verdedigt. In de aanloop naar de titelstrijd begin maart in Birmingham loopt ze vooral de 800 meter. Op die afstand liep ze afgelopen zomer 1.56,81. Slechts drie atletes waren dat jaar sneller.