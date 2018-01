Houtzager pakt hoofdprijs Jumping Amsterdam

Springruiter Marc Houtzager heeft de hoofdprijs gepakt bij Jumping Amsterdam. Hij won met zijn paard Sterrehof’s Calimero de Grote Prijs van Amsterdam. Houtzager bleef foutloos in de barrage.

Michel Hendrix eindigde met Baileys op de tweede plaats en Michael Greeve (Whitney Bb) maakte er een volledig Nederlands podium van. Hendrix en Greeve lieten evenals Houtzager alle balken liggen in de barrage, maar waren in tijd langzamer. De winnaar verdiende ruim 26.000 euro in de RAI.

De afsluitende wedstrijd bij het Amsterdamse springconcours gaf overigens een zeldzaam beeld in de finale. Alle vijf deelnemers in de barrage waren afkomstig uit Nederland. Frank Schuttert (Chinati’s Champion) werd vierde, Kevin Jochems (Captain Cooper) vijfde. Schuttert ging als snelste over de hindernissen, maar verspeelde de zege door één springfout.