Huizing kan zich niet meer verbeteren

Golfer Daan Huizing heeft de Dubai Desert Classic afgesloten als 69e en laatste. De Nederlandse golfer, normaal actief op de Challenge Tour, kwam tot een slotronde van 72 slagen (par) en een totaal van 288. Zaterdag was hij door een ronde van 77 achterop geraakt. Joost Luiten had in Dubai de cut niet gehaald.

De zege was voor de Chinees Li Haotang, die in totaal 265 slagen nodig had, één minder dan de Noord-Ier Rory McIlroy. Beiden liepen een slotronde van 69 slagen. De Engelsman Tyrrell Hatton klom dankzij een laatste rondgang van 66 slagen naar de derde plaats.