‘King Roger’ verlengt hegemonie in Melbourne

Roger Federer heeft bij de Australian Open in Melbourne zijn titel geprolongeerd. De 36-jarige Zwitser rekende in de finale af met de zeven jaar jongere Kroaat Marin Cilic. Het boeiende tennisduel tussen de nummers twee en zes van de plaatsingslijst was na 3 uur en 3 minuten voorbij: 6-2 6-7 (5) 6-3 3-6 6-1.

Cilic verzuimde na een sterke comeback in de vierde set (van 1-3 naar 6-3-winst) twee breakpoints in de eerste game van de beslissende set te benutten. Federer pakte zijn breakkans in de tweede game wel waarna hij zijn kostbare voorsprong niet meer uit handen gaf en zelfs nog uitbouwde.

Voor Federer, bijgenaamd ‘King Roger’, was het zijn twintigste eindzege op een grandslamtoernooi. Hij was in dat opzicht al recordhouder bij de mannen. Bij de vrouwen hebben alleen Margaret Court (24 titels), Serena Williams (23) en Steffi Graf (22) meer majors gewonnen.