Krook volgt Schenk, Kemkers houdt af

Ab Krook, die als coach en chef d’equipe acht Winterspelen van dichtbij meemaakte, schat de Nederlandse schaatsploeg bij Pyeongchang 2018 in op vijf tot acht gouden medailles. ,,We moeten reëel zijn”, zegt de 73-jarige Loosdrechter. ,,In vergelijking met de score van Sotsji 2014 zullen we een stap terugdoen. Vooral het aantal zilveren en bronzen plakken zal minder worden. De concurrentie is nu eenmaal een stuk sterker dan vier jaar geleden in Rusland, al scheelt het natuurlijk weer wel dat Koelizjnikov en Joeskov zijn verbannen.”

Inclusief het shorttracktoernooi komt Krook uit op veertien olympische medailles voor Oranje. ,,Het was vroeger geen zekerheidje, maar ik denk nu dat de shorttrackers goed zijn voor minimaal twee plakken. Zij gaan het verloren terrein op de lange baan een beetje goedmaken, denk ik.”

Het doet Krook goed dat hij met zijn prognose op dezelfde oogst uitkomt als Ard Schenk. ,,Ik heb hem als mens en als schaatser hoog zitten. Vroeger was ik het al vaak met hem eens. We hebben geloof ik drie Olympische Spelen samen gedaan. We zijn ook van dezelfde leeftijd.”

Gerard Kemkers voelt zich niet geroepen om zich uit te spreken over het aantal Nederlandse podiumplaatsen in Zuid-Korea. ,,Nee, ik waag mij niet aan een voorspelling. Het is voor mij allemaal nog een beetje te dichtbij. Er doen nog schaatsers mee uit mijn tijd als coach. Ik ben nog te weinig buitenstaander.”

Kemkers (50) stapte na Sotsji 2014 en het afscheid van de succesvolle TVM-ploeg uit de schaatswereld. Hij is nu werkzaam als manager topsport en talentontwikkeling bij eredivisieclub FC Groningen. Kemkers leidde onder anderen de huidige olympiërs Sven Kramer, Ireen Wüst, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen naar grote hoogte. ,,Of ik Ireen nog wel eens spreek? Ja, maar ook anderen nog. Ik heb op een goede manier contact. Als ex-coach moet ik niet iets vinden van training en schaatsen. Gewoon als vriend tot vriend, maar niet op schaatsgebied.”

Kemkers zal ‘eeuwig’ verbonden blijven aan de verkeerde wissel van Kramer bij Vancouver 2010 op de 10.000 meter. Mede door die dramatische blunder, door toedoen van zijn coach, wacht de Friese grootmeester nog altijd op olympisch goud op die afstand. ,,Ik ga absoluut kijken”, blikt Kemkers vol verwachting vooruit op Pyeongchang 2018. ,,Het wordt een mooi toernooi, dat gaat zeker lukken.”