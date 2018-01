McCarthy wint voor eigen publiek in Geelong

Jay McCarthy heeft voor eigen publiek in het Australische Geelong de vierde editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race gewonnen. De Australische coureur van Bora-hansgrohe was de erkende sprinters Elia Viviani en Daryl Impey na 164 kilometer koersen knap de baas en schreef de tweede wedstrijd uit de UCI WorldTour op zijn naam. Maurits Lammertink van Katoesja was de beste Nederlander, op de achtste plaats.

McCarthy volgt de Duitse sprinter Nikias Arndt op, die dit keer zesde werd. De 25-jarige McCarthy is de eerste Australiër die de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de eerste van zestien eendagskoersen in de WorldTour van 2018, weet te winnen.

Vlak voor de lastige Challambra-klim was het peloton weer bijeengekomen. De winnaar van 2016, de Brit Peter Kennaugh, probeerde iedereen net als twee jaar terug op het klimmetje af te schudden. In totaal scheidden negen renners zich af, onder wie Robert Gesink en McCarthy. De Nederlander probeerde meerdere malen los te raken maar zag dat Esteban Chaves de beste (lange) aanval plaatste.

De Colombiaanse klimgeit hield het vol tot ongeveer 500 meter van de streep. Impy, zijn ploeggenoot bij Mitchelton-Scott, ook een van de negen vluchters, moest het afmaken maar hij rekende niet op McCarthy. De Zuid-Afrikaan, die de Tour Down Under op zijn naam schreef, moest Viviani ook nog voorrang verlenen op de streep. De Italiaan van Quick-Step kwam nog vanuit het peloton voorbij razen.