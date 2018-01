Nederlandse zeilers naast podium in Miami

Het is de Nederlandse zeilers op de slotdag van de wereldbekerwedstrijd in Miami niet gelukt een medaille te behalen. Afrodite Zegers en Anneloes van Veen finishten in de medalrace van de 470-klasse als laatsten en zakten in de stand daardoor terug naar de vijfde plaats. Daphne van der Vaart kwam in de laatste race in de Laser Radial niet verder dan de negende positie en moest in de eindstand met plek acht genoegen nemen.

,,Deze hele wereldbekerwedstrijd ging wat moeizaam”, aldus Van Veen. ,,We zijn veel nieuwe processen begonnen en nieuwe dingen uit gaan proberen. Daarvan kunnen we niet meteen verwachten dat het perfect gaat. We moeten nog even geduld hebben voordat we alles soepel kunnen laten verlopen.”

Kiran Badloe bezorgde Nederland in Miami zaterdag de enige medaille. De 23-jarige windsurfer behaalde zilver in de RS:X-klasse. Badloe moest alleen de Fransman Louis Giard voor zich dulden. Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe eindigde als tiende.