Ntab neemt een beetje revanche op zichzelf

Dai Dai Ntab heeft bij het NK sprint een beetje revanche op zichzelf genomen. De 23-jarige schaatser van Team Plantina verzekerde zich in Heerenveen van de nationale titel. Zijn vierde tijd op de tweede 1000 meter (1.09,67) was net voldoende voor de eindzege. Hein Otterspeer pakte zilver, het brons was voor Thomas Krol.

Ntab wilde een maand geleden in Thialf nog ,,alles kort en klein slaan.” Hij miste een olympisch ticket op de 500 meter door twee valse starts. Zijn eerste Nederlandse titel op de sprintvierkamp maakte die zware deceptie een beetje goed.

De strijd bij de NK sprint voor mannen was spannend tot de laatste rit. Na de eerste dag bedroeg het verschil tussen leider Ntab en nummer vier Lucas van Alphen slechts 0,25 seconde. Ntab versterkte zijn koppositie zondag op de tweede 500 meter met de tweede tijd (34,85), achter uittredend olympisch kampioen Michel Mulder (34,74). Ntab had daarna voor de afsluitende 1000 meter een marge van 0,83 seconde op zijn naaste belagers Otterspeer en Michel Mulder. Dat bleek net voldoende voor de titel en wellicht een WK-ticket.