De Kroatische tennisser Mate Pavic en de Canadese Gabriela Dabrowski hebben bij de Australian Open in Melbourne de titel veroverd in het gemengd dubbelspel. Het duo, als achtste geplaatst, versloeg in de finale in de Rod Laver Arena de Indiër Rohan Bopanna en de Hongaarse Timea Babos. Het duel was na 1 uur en 8 minuten voorbij: 2-6 6-4 11-9.

Pavic had zaterdag, aan de zijde van de Oostenrijker Oliver Marach, ook al het dubbelspel bij de mannen op zijn naam geschreven.