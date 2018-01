Skiester Vlhova profiteert van fout Shiffrin

De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft zondag op de wereldbekerslalom van Lenzerheide geprofiteerd van een zeldzame misser van Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse leidde na de eerste run comfortabel en leek zich voortijdig te gaan verzekeren van de eindzege in de wereldbeker op het technische onderdeel. Maar Shiffrin haalde door een fout bij haar laatste optreden voor de Olympische Spelen van Pyeongchang de finish niet.

Vlhova was veruit de beste in de tweede run en hield in de eindstand de Zweedse Frida Hansdotter en de Zwitserse Wendy Holdener achter zich.