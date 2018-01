Team Brunel derde na races in Hongkong

Het Nederlandse zeilteam van Brunel is bij Around Hong Kong Island Race op de vierde plaats geëindigd. De wedstrijd voor de deelnemers van de Volvo Ocean Race behoorde dit weekeinde tot het tweeluik van de zogenoemde havenraces in en rond Hongkong.

De Spaanse ploeg Mapfre zegevierde zondag, gevolgd door het Chinees-Franse team van Dongfeng en de lokale favoriet Scallywag. Team AkzoNobel moest met de vijfde plek genoegen nemen. De equipe van schipper Bouwe Bekking had zaterdag de havenrace in Hongkong winnend afgesloten, met Team Brunel op de derde plek.

In het eindklassement van de twee havenraces in Hongkong eindigde Dongfeng, met Carolijn Brouwer aan boord, op de eerste plaats, gevolgd door Mapfre, Team AkzoNobel en Team Brunel. In de algemeen klassement van de havenraces klom Brunel naar de derde plek, achter Dongfeng en Mapfre.

De VOR-vloot verruilt woensdag Hongkong voor Guangzhou. Daar staat op zaterdag 3 februari de volgende havenrace gepland.