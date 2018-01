Van der Poel heer en meester in Hoogerheide

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol voor het WK veldrijden nogmaals onderstreept met een eclatante zege. De Brabander won ook met overmacht de laatste wedstrijd van de wereldbeker, de Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide.

Van der Poel boekte in de cyclocross die is vernoemd naar zijn vader zijn zevende overwinning in de cyclus. Hij had zich bij de vorige wedstrijd in het Franse Nommay al verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement.

De 23-jarige Van der Poel is de torenhoge favoriet voor de wereldtitel over een week in Valkenburg. Hij won de regenboogtrui al eens in 2015. In Hoogerheide paste hij zijn beproefde tactiek toe door al in de eerste ronde te versnellen en weg te rijden van de rest. Hij rondde de lange solo zoals zo vaak deze winter met succes af.

De Belg Wout van Aert, die volgende week zijn regenboogtrui verdedigt, knabbelde in de slotfase nog wel wat van zijn achterstand af en finishte als tweede op acht seconden.