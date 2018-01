Van der Weijden pakt allroundtitel

Schaatsster Annouk van der Weijden heeft in Heerenveen de Nederlandse allroundtitel veroverd. De 31-jarige rijdster van Team Plantina verdedigde op de slotdag haar leidende positie met de nodige overmacht. Na de tweede plek op de 1500 meter (1.58,63) sloot de olympiër het toernooi in Thialf in stijl af met dikke winst op de 5000 meter (7.07,84).

Van der Weijden, die haar eerste titel veroverde in deze discipline, had zaterdag ook al de 500 en 3000 meter op haar naam geschreven. Ze is de opvolgster van Marije Joling, die zich afmeldde voor het toernooi wegens fysieke ongemakken. Van der Weijden, in 2016 tweede bij het NK allround, komt bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea uit op de 5000 meter en op de massastart.

Linda de Vries pakte zilver in het eindklassement. De ploeggenote van Van der Weijden won de 1500 meter (1.58,11), maar op de 5000 meter (vierde in 7.15,46) gaf ze veel toe op de eindwinnares. Melissa Wijfje (Justlease.nl) belandde op grote afstand op de derde plek in de eindrangschikking.