Van Gerwen wint Masters voor 4e keer op rij

Michael van Gerwen heeft voor de vierde keer op rij The Masters op zijn naam geschreven. De Nederlandse darter was in de finale van de eerste major van dit jaar met 11-9 te sterk voor zijn landgenoot Raymond van Barneveld. Van Barneveld verspeelde een voorsprong van 8-5.

In 2015 stonden de twee Nederlandse darters ook in de eindstrijd van The Masters in Milton Keynes, het toernooi met de beste zestien spelers van het afgelopen jaar van dartsbond PDC. Toen won de Brabander met 11-6. Het jaar daarop versloeg Van Gerwen de Engelsman Dave Chisnall met 11-6 en vorig jaar zette hij in de eindstrijd de Schot Gary Anderson met 11-7 aan de kant.