Verbij mag van schaatsbond naar WK sprint

Kai Verbij is door schaatsbond KNSB aangewezen voor het wereldkampioenschap sprint in maart in Changchun. De rijder van Team Plantina raakte eind december geblesseerd tijdens het olympisch kwalificatietoernooi en kwam dit weekeinde tijdens het Nederlandse kampioenschap sprint ook niet in actie.

Verbij, regerend wereldkampioen, krijgt van de KNSB het derde Nederlandse startbewijs op voorwaarde dat hij bij de Olympische Spelen vormbehoud toont. De 23-jarige schaatser doet in Pyeongchang mee aan de 500 en 1000 meter. In een gecombineerd klassement over die twee afstanden moet Verbij van de schaatsbond bij de top drie eindigen.

Kjeld Nuis en Ronald Mulder zijn de andere twee Nederlandse deelnemers aan het WK sprint. Dai Dai Ntab, die zondag de nationale titel behaalde, heeft geen ticket voor het WK. Bij de vrouwen doen Marrit Leenstra, Jorien ter Mors en Letitia de Jong mee.