Bertens naar plek 28 op wereldranglijst

Tennisster Kiki Bertens heeft dankzij haar prestaties op de Australian Open een sprongetje gemaakt op de wereldranglijst. De 26-jarige Westlandse ging vier plaatsen omhoog en vond haar naam maandag terug op de 28e positie. Bertens bereikte in Melbourne voor het eerst in haar carrière de derde ronde, waarin ze moest buigen voor Caroline Wozniacki.

De Deense stoomde vervolgens door naar de eindzege. Wozniacki veroverde op de Australian Open haar eerste grandslamtitel en nam daardoor tevens de eerste plaats op de wereldranglijst over van Simona Halep, de Roemeense die ze in de finale in drie sets de baas was (7-6 (2) 3-6 6-4). Wozniacki mag zich na precies zes jaar weer de nummer één van de wereld noemen.

Robin Haase liet zich in het mannentoernooi weliswaar al in de eerste ronde verrassen, maar toch boekte hij één plek winst. Haase is nu de nummer 42 van de wereld.