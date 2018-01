Eerst Spelen, dan examen voor Van der Velden

Het olympische debuut voor Niek van der Velden komt eerder dan gepland. De zeventienjarige scholier uit Brabant had als doelstelling de Spelen van 2022 in Peking in zijn hoofd, maar komende maand is de snowboarder in Pyeongchang al van de partij. Uitgerekend in het jaar dat hij zijn havo-examen hoopt te halen. ,,Maar dat komt wel goed, dat is een kleinigheidje”, grapte Van der Velden maandag in Utrecht bij de Nederlandse Ski Vereniging, twee dagen voor vertrek naar Zuid-Korea.

Van der Velden is pas vijf jaar aangesloten bij de Nederlandse bond. Eerder deed hij aan turnen, voetballen en breakdance, tot hij tijdens wintersport in aanraking kwam met snowboarden. In Nederland kreeg hij van zijn ouders een abonnement op het SkiDome in Rucphen, waarna hij de sport niet meer losliet.

,,Ik keek veel filmpjes van topsnowboarders en wilde die trucs zelf ook kunnen uitvoeren”, aldus Van der Velden, die zegt belang te hebben bij zijn turnverleden. ,,Door het turnen weet ik waar ik me in de lucht bevind.”

Van der Velden, geboren in Nispen, stelde vorige week deelname aan de Olympische Spelen zeker. In het gecombineerde klassement van de onderdelen slopestyle en big air eindigde hij op de zogenoemde geschoonde lijst als 38e. Een plaats bij de eerste veertig was vereist.

,,Aan het begin van het seizoen had ik wel zoiets van, het zou misschien zo maar eens kunnen. Dat ik echt mag gaan, is wel heel bijzonder. Straks sta ik in Pyeongchang gewoon tussen mijn helden. Wow, vet, dacht ik toen ik mij plaatste. En dat zal ik in Korea ook nog wel een beetje hebben. Daarna moet ik het zelf laten zien”, aldus Van der Velden, die wordt gecoacht door Frank van der Putten.

De jonge Nederlandse snowboarder kent de schans in Pyeongchang. ,,Je kijkt welke trucs je goed onder de knie hebt en dan stel je je run samen”, legt hij uit over de big air. ,,Ik heb het al wel een beetje in mijn hoofd, maar in Zuid-Korea gaan we het nog goed bekijken.”

Enige tegenvaller voor Van der Velden is dat hij de eerste zaterdag van de Spelen al in actie komt. Meelopen met de Nederlandse sporters tijdens de openingsceremonie in het stadion de avond ervoor zit er daarom niet in voor de debutant. ,,Dat is wel jammer, want ik hoor dat je dan echt het olympische gevoel krijgt. Hopelijk krijg ik die kans nog een andere keer.”