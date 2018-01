Golfer Day wint op zesde extra hole

Golfer Jason Day heeft uiteindelijk op de zesde extra hole toegeslagen in de Farmers Insurance Open, het toernooi uit de PGA in La Jolla (Californië). De Australiër schreef daarmee voor de elfde keer een toernooi uit de Amerikaanse tour op zijn naam. Hij verdiende er bijna een miljoen euro mee.

Day speelde met de Zweed Alex Noren in een play-off om de zege. De twee waren na de vier reguliere ronden op 278 slagen uitgekomen, 10 onder par. Het toernooi moest zondag na de vijfde extra hole worden stilgelegd vanwege de invallende duisternis. Bij de hervatting op maandag maakte Day het af in de zesde extra hole. Hij maakte een birdie op de achttiende hole op Torrey Pines, terwijl Noren bij zijn tweede slag de bal in een vijver sloeg.