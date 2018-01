Hockeysters weer ruim langs VS

De Nederlandse hockeysters hebben opnieuw een klinkende zege geboekt op de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Alyson Annan zegevierde in de derde van vier oefeninterlands tijdens het trainingskamp in Californië met 7-1. Oranje had eerder al met 4-0 en 7-2 gewonnen van de Amerikaanse hockeysters.

Maria Verschoor en Ireen van Assem maakten beiden twee doelpunten, de andere treffers kwamen van Margot Zuidhof, Margot van Geffen en nieuweling Yibbi Jansen. Het betekende voor Oranje, dat afgelopen jaar de Europese titel veroverde en de Hockey World League won, de 22e overwinning op rij.

De achttienjarige Jansen had een dag eerder bij haar debuut in Oranje ook al gescoord. Toen tekende Lidewij Welten voor een hattrick.