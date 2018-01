James leidt Cavaliers langs Pistons

De Amerikaanse basketballer LeBron James heeft Cleveland Cavaliers in de NBA langs Detroit Pistons geleid. De superster van de ‘Cavs’ had met 25 punten, veertien assists en acht rebounds een belangrijk aandeel in de zege (121-104). De verliezend finalist van vorig seizoen staat met 29 overwinningen tegenover negentien nederlagen op de derde plaats in het oosten, achter Boston Celtics (35-15) en Toronto Raptors (33-15).

De Raptors wonnen in Toronto met 123-111 van Los Angeles Lakers. Bij de Canadese formatie blonk Fred VanVleet uit. De 23-jarige Amerikaan begon op de bank, maar leverde als invaller met 25 punten in 20 minuten een flinke bijdrage.

Russell Westbrook flirtte weer eens met een zogeheten ‘triple-double’, maar de grote man van Oklahoma City Thunder kwam één rebound te kort. Met 37 punten, veertien assists en negen rebounds leidde Westbrook zijn ploeg wel langs Philadelphia 76ers (122-112). De Griekse smaakmaker Giannis Antetokounmpo bezorgde Milwaukee Bucks een zege op Chicago Bulls: 110-96. Antetokounmpo tekende voor 27 punten.