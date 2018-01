Poels zet zinnen op Waalse Pijl

Wout Poels heeft voor dit wielerjaar een nieuwe klassiekerzege in gedachten. De Limburger wil dolgraag de Waalse Pijl winnen. Dat laat hij weten op de website van zijn ploeg, het Britse Team Sky. ,,Ik vind het een prachtige koers, maar het is wel een zware. De Muur van Hoei is echt steil; het lijkt me geweldig om deze wedstrijd te winnen”, aldus de 30-jarige Poels, die in 2016 al eens de Ardennenklassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef.

Poels sukkelde vorig jaar lang met een knieblessure, waardoor hij niet op tijd in vorm was voor de Tour de France. Hij fungeerde in de Ronde van Spanje als meesterknecht van Chris Froome, die de Vuelta won. Poels eindigde zelf als zesde. ,,Die zesde plaats gaf me veel vertrouwen en ik hoop dit jaar meer kansen te krijgen in de grote rondes.”

Poels begint zijn seizoen deze week in de Ronde van Valencia. Die Spaanse rittenkoers won hij in 2016.