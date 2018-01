Sauber onthult bolide op 20 februari online

Het Formule 1-team van Sauber onthult op 20 februari online zijn nieuwe bolide. De auto van de Zwitserse renstal zal een flinke metamorfose ondergaan vanwege de samenwerking met Alfa Romeo. De Italiaanse autofabrikant keert na dertig jaar als partner van Sauber terug in de Formule 1. De renstal heet dan ook officieel Alfa Romeo Sauber.

Het blauw op de bolides maakt plaats voor het rood van Alfa Romeo, zo bleek vorige maand al tijdens de presentatie van de samenwerking. De Zweed Marcus Ericsson kruipt komend seizoen wederom achter het stuur bij Sauber, dat vorig seizoen slechts vijf puntjes pakte in het WK. In de andere auto debuteert Charles Leclerc uit Monaco. De twintigjarige Leclerc komt uit de opleiding van Ferrari. Het Italiaanse topteam levert de motoren aan Sauber.

Van de teams die al bekend hebben gemaakt wanneer ze hun bolide presenteren, is Williams op 15 februari de eerste. Mercedes en Ferrari doen dat precies een week later, McLaren op 23 februari. Drie dagen daarna is de eerste testsessie op het circuit van Barcelona.