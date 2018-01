Shiffrin lijkt vorm kwijt en last pauze in

Mikaela Shiffrin domineert deze winter op de skipistes, maar uitgerekend een kleine twee weken voor de Olympische Winterspelen lijkt de Amerikaanse haar topvorm kwijt. Ze doet tot aan Pyeongchang geen wedstrijden meer en heeft de eerstvolgende wereldbekerwedstrijden in Stockholm (parallelslalom) en Garmisch-Partenkirchen (afdaling) afgezegd, meldde een woordvoerder van de 22-jarige skiester.

Shiffrin was vanaf het begin van de winter ongenaakbaar in bijna alle disciplines en won tien wereldbekerwedstrijden. Ze nam een straatlengte voorsprong in het wereldbekerklassement, maar haar laatste zeven races wist ze niet te winnen. Afgelopen zondag maakte ze in de tweede manche op de slalom van Lenzerheide een zeldzaam foutje onderaan de piste, waardoor ze opnieuw een zege uit handen gaf. Shiffrin haalde ook al de finish niet in de Super G van Cortina en de reuzenslalom van Krohnplatz.

Haar woordvoerder zei dat Shiffrin zich gaat voorbereiden op de Spelen en woensdag al naar Zuid-Korea vliegt. Shiffrin is regerend olympisch en wereldkampioene op de slalom en mikt in Pyeongchang ook op goud in andere disciplines.