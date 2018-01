Snowboardster Dekker wil revanche in Korea

Michelle Dekker was vier jaar terug tijdens haar debuut op de Olympische Spelen in Sotsji even ontroostbaar. De toen zeventienjarige snowboardster kwam op de parallelslalom twaalf honderdsten van een seconde te kort om zich te plaatsen voor de finale. Op de parallelreuzenslalom redde ze het eerder ook niet. Nu, vier jaar later, moet het in Pyeongchang beter. ,,De Olympische Spelen zijn voor mij geslaagd als ik de finale haal”, aldus de niet geheel fitte Dekker, die herstellende is van de griep.

Omdat het Internationaal Olympisch Comite in de zomer van 2015 besloot de parallelslalom uit het olympische programma te halen, doet Dekker in Zuid-Korea alleen mee aan de parallelreuzenslalom. ,,De slalom was echt mijn ding, maar inmiddels heb ik me deze discipline goed eigen gemaakt. Op trainingen zie je dat ik stappen maak. Het verschil zit in de afstand en de snelheid. Op de reuzenslalom rem je meer af.”

In het tweede weekeinde van januari eindigde de 21-jarige Dekker bij de wereldbekerwedstrijd in Bad Gastein als derde. Daarmee, en met haar positie in het wereldbekerklassement, verzekerde ze zich definitief van deelname in Pyeongchang.

Dekker, die tegenwoordig wordt gecoacht door de Oostenrijker Richard Pickl, had afgelopen weekeinde nog graag meegedaan aan de WB-wedstrijd in Bansko in Bulgarije. De griep voorkwam dat. ,,Ik had me graag nog gemeten met de concurrentie, maar op deze manier had het geen zin. Bij de Spelen is alles mogelijk. De top zit zo dicht bij elkaar. Eén foute bocht en je bent weg. Ik ben blij dat ik de gekte van de Spelen al eens heb meegemaakt. Dat zie ik als voordeel.”