Snowboardster Maas sukkelt met hak

Cheryl Maas kent geen ideale aanloop richting de Olympische Spelen. De Nederlandse snowboardster heeft last van een blessure aan haar hak, die haar eerder ook al parten speelde. ,,Het gaat nu wel redelijk”, zei Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging.

Deelname aan de Spelen in Pyeongchang is niet in gevaar voor de 33-jarige Maas, die maandag terugkeerde uit de Verenigde Staten en zich nu in Oslo verder laat behandelen. Over een week vertrekt de Brabantse naar Zuid-Korea voor haar derde olympische deelname. Eerder was de snowboardster er bij in Turijn in 2006 en in Sotsji in 2014.

In Pyeongchang doet Maas mee aan de onderdelen slopestyle en big air. Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) en Niek van der Velden (slopestyle en big air) zijn de andere Nederlandse deelnemers. In 2022 wil Maas in Peking nog een keer de Olympische Winterspelen meemaken.