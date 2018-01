Volleyballer Van Garderen kiest voor de zaal

De beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Maarten van Garderen vormen niet langer een duo. Van Garderen wil zich weer volledig richten op de zaal. Varenhorst gaat met Jasper Bouter als partner verder in het zand.

Varenhorst en Van Garderen gingen vorig jaar samenspelen op het zand. Op het WK beachvolleybal in Wenen pakten ze bijna een medaille. Het nieuwe duo strandde pas in de halve finales en verloor vervolgens de wedstrijd om het brons.

De 28-jarige Van Garderen keerde daarna zoals afgesproken weer terug in de zaal bij de Italiaanse topclub Modena, om zijn keuze voor de zaal of het strand eind januari definitief te maken. ,,Het spelen voor zo’n grote topclub heeft mij voor het zaalvolleybal doen kiezen”, motiveerde Van Garderen zijn besluit. ,,Ik heb lang geïnvesteerd in de zaal en wil hier nu de vruchten van plukken. Ik wil prijzen winnen in Italië en daar alles voor geven.”