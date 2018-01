Wielrenner Haussler breekt sleutelbeen

Heinrich Haussler kent een ongelukkige start van het nieuwe wielerseizoen. De 33-jarige Australische renner van Bahrain Merida liep bij een val tijdens de training een sleutelbeenbreuk op.

Haussler miste vorig jaar al een groot deel van het seizoen door twee knieoperaties. ,,Ik heb er vertrouwen in dat ik snel weer op de fiets zal zitten”, aldus Haussler, die zou meedoen aan de Ronde van Dubai. ,,Mijn vorm was erg goed. Ik geloof dat dit slechts een kleine tegenslag is vergeleken met wat ik vorig jaar heb meegemaakt.”

Haussler laat zich dinsdag opereren.