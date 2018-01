Woods haalt voldoening uit rentree

Golfer Tiger Woods heeft zijn eerste toernooi in bijna een jaar op de PGA Tour afgesloten op de 23e plaats. De 42-jarige Amerikaan maakte een bemoedigende rentree op het Farmers Insurance Open. De veertienvoudig majorwinnaar presteerde stabiel, al was voor Woods het belangrijkste dat hij na jaren blessureleed zonder pijn kon spelen.

,,Ik heb geen enkel probleem gehad met mijn lichaam”, concludeerde de voormalige nummer één van de wereld opgelucht. ,,Het is fijn om weer een toernooi te hebben gespeeld en te zien dat ik het nog steeds kan.” De Amerikaan bouwt zijn seizoen voorzichtig op. Woods, die lang kampte met rugproblemen, hoopt begin april van de partij te zijn op de Masters in Augusta.

Het toernooi in Californië moest met een dag worden verlengd, omdat de strijd nog altijd niet is beslist. Na vier ronden stonden Jason Day, Alex Noren en Ryan Palmer bovenaan met 278 slagen. De Amerikaan Palmer viel in de play-off op de eerste extra hole af, Day en Noren zetten daarna op vier holes steeds dezelfde score neer. Omdat het donker werd, strijden de Australiër en de Zweed maandag verder om de hoofdprijs.