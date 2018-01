Alonso start in 24 uur van Le Mans

Fernando Alonso ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. De Spaanse Formule 1-coureur start dit jaar in de 24 uur van Le Mans. Zijn team McLaren heeft hem toestemming gegeven de autosportklassieker op 16 en 17 juni te rijden voor het team van Toyota.

,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het mijn ultieme doel is de ‘Triple Crown’ te winnen: de Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en 24 uur van Le Mans. Ik heb het vorig jaar geprobeerd in de Indy 500, maar dat lukte helaas niet”, liet de tweevoudig wereldkampioen weten. ,,Nu heb ik de kans voor de winst te gaan in Le Mans. Dat wordt een grote uitdaging, want er kan veel verkeerd gaan, maar ik ben er klaar voor”, aldus de 36-jarige Spanjaard.

Vooralsnog heeft Alonso alleen de zege in Monaco op zak. De Brit Graham Hill is de enige coureur die de ‘Triple Crown’ op zijn naam heeft.