Bertens geeft op in Sint Petersburg

Kiki Bertens heeft in haar partij in de eerste ronde van het tennistoernooi van Sint Petersburg moeten opgeven. Dat deed de nummer 28 van de wereld nadat ze de eerste set had verloren van de Russische Vera Zvonareva: 4-6.

Bertens begon nog soepel aan de partij en forceerde meteen een break tegen de 33-jarige Russin, die in 2010 nog even de nummer twee van de wereld was. In de achtste game brak Zvonareva terug naar 4-4, ze behield haar eigen opslag en pakte de eerste set tegen de steeds fletser ogende Bertens met nog een break. De Wateringse nam daarna een medische time-out waarbij onder meer haar bloeddruk werd gemeten. Na enig overleg besloot Bertens de strijd te staken.