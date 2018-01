Captain Hewitt mogelijk in actie in Davis Cup

Het is niet uitgesloten dat captain Lleyton Hewitt komend weekeinde ook zelf in actie komt voor het Australische tennisteam in de Davis Cup. ,,Misschien. Ik houd het zeker voor mogelijk, maar jullie weten het donderdag”, zei de 36-jarige Hewitt in Brisbane, voorafgaande aan de ontmoeting met Duitsland in de eerste ronde van de wereldgroep.

Als de voormalig nummer één van de wereld speelt, dan is dat in het dubbelspel. Hewitt heeft zijn carrière in het enkelspel al beëindigd, maar is nog altijd wel actief in het dubbelspel. Op de afgelopen Australian Open bereikte hij met Sam Groth zelfs de kwartfinales.

In 2016 kwam Hewitt al eens in actie in de Davis Cup, terwijl hij toen ook de captain was. Hij speelde toen samen met John Peers tegen de Verenigde Staten in het dubbelspel.

Vooralsnog staat Hewitt in de papieren als captain en bestaat het spelersteam uit Nick Kyrgios, Alex De Minaur, Jordan Thompson, John Millman en John Peers.