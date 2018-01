Ligtlee op 500 meter tijdrit op WK baan

Elis Ligtlee zal toch nog in actie komen op de wereldkampioenschappen baanwielrennen, over een kleine maand in Apeldoorn. De olympisch kampioene keirin wist zich op dat onderdeel en op de sprint niet te kwalificeren, maar is door bondscoach Bill Huck aangewezen voor de 500 meter tijdrit. Ligtlee werd sinds haar succes in Rio 2016 gehinderd door blessures en kwam amper nog in actie.

Van alle Nederlandse deelnemers aan de wereldtitelstrijd komt Kirsten Wild het vaakst de piste op. De Zwolse is vier van de vijf dagen actief in Omnisport met optredens op scratch, de puntenkoers, het omnium en de koppelkoers.

De WK zijn van 28 februari tot en met 4 maart.