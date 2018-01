‘Schone’ Russin Graf ziet geen heil in Spelen

Hoewel ze op de lijst van 169 Russische sporters staat die wel welkom zijn op de Olympische Spelen heeft schaatsster Olga Graf geen trek meer om naar Pyeongchang af te reizen. Graf, een van de drie langebaanschaatssters in de ploeg die onder neutrale vlag zal uitkomen, meldt dat op haar Facebookpagina.

Rusland is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verbannen van de Spelen wegens systematisch dopinggebruik in het verleden. Wel mogen sporters zonder dopingverleden als neutrale atleet deelnemen. Graf heeft omdat een aantal van haar collega’s wel is gestraft geen kans op succes op de ploegachtervolging. ,,Ik ben blij dat ik door het IOC word gezien als een schone atleet, wat ik ook ben”, schrijft ze. ,,Ik betreur het dat meer dan de helft van de nationale schaatsploeg geen uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen, inclusief mijn teamgenoten uit de achtervolgingsploeg aan wie ik niet twijfel. Nu mij de kans is ontnomen te strijden voor een medaile, neem ik de uitnodiging van het IOC niet aan.”

Graf veroverde tijdens de Winterspelen van Sotsji 2014 bronzen medailles op de 3000 meter en de ploegachtervolging. Alexei Kravtsov, voorzitter van de Russische schaatsbond, respecteert Grafs beslissing. ,,Twee van haar partners op de achtervolging kregen geen uitnodiging voor de Spelen. Dat was het onderdeel waarop ze zich voorbereidde en waaraan ze nu niet kon deelnemen”, werd hij geciteerd door persbureau RIA Novosti.

Russische autoriteiten meldden vorige maand dat ze zowel de sporters die naar Pyeongchang gaan als atleten die weigeren af te reizen zullen steunen. Sporttribunaal CAS spreekt zich deze week uit over 39 Russen die de ban hebben aangevochten.