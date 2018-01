Tennisser Chung voorlopig nog niet op de baan

Tennisser Hyeon Chung keert nog niet op korte termijn terug op de baan. De Zuid-Koreaan, die vorige week in de halve finale van de Australian Open opgaf in zijn partij tegen Roger Federer, heeft zich afgemeld voor de Sofia Open. Het 21-jarige talent zou komende week in Bulgarije in actie komen.

Chung heeft nog te veel last van de blessure aan een voet.

In Melbourne maakte hij de afgelopen twee weken veel indruk, onder meer door voormalig kampioen Novak Djokovic uit te schakelen.

Het is bovendien twijfelachtig of Grigor Dimitrov in Sofia voor eigen publiek zijn titel komt verdedigen. De nummer vier van de wereld heeft last van een schouder.