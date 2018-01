Verrassende winnaars parallelslalom Stockholm

De wereldbekerwedstrijd parallelslalom voor alpineskiërs in Stockholm heeft twee verrassende winnaars opgeleverd. Bij de mannen zegevierde de Zwitser Ramon Zenhäusern, die het Zweedse publiek stil kreeg door in de finale op de Hammarbybacken de plaatselijke favoriet André Myhrer te verslaan.

De Oostenrijkse favoriet Marcel Hirscher, die dit seizoen in de wereldbeker heerst op de technische nummers, werd in de kwartfinales verrassend uitgeschakeld door Luca Aerni uit Zwitserland. Bij de vrouwen ging de winst naar Nina Haver-Løseth uit Noorwegen. De 28-jarige skiester rekende dankzij een sterke tweede run in de finale af met Wendy Holdener uit Zwitserland.

Mikaela Shiffrin had zich afgemeld voor het zogeheten ‘city event’ uit de wereldbeker, dat ze de vorige keer won. De Amerikaanse worstelt in de aanloop naar de Olympische Spelen met haar vorm en heeft daarom een kleine pauze ingelast. De parallelslalom voor alpineskiërs maakt in Pyeongchang voor het eerst deel uit van het olympische programma, als onderdeel van de landenwedstrijd.