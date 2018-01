Zuinige zege Celtics in Denver

De basketballers van Boston Celtics hebben hun leidende positie in de Eastern Conference van de NBA weer iets verstevigd. Dat gebeurde dankzij een nipte zege bij de Denver Nuggets: 110-111. Het was pas de tweede zege voor Boston in de laatste zeven duels. De ploeg houdt Toronto Raptors en Cleveland Cavaliers nog achter zich.

Sterspeler Kyrie Irving was goed voor 27 punten, zeven meer dan Jayson Tatum. Voor de thuisploeg kwam de Serviër Nikola Jokic tot 24 punten en 11 rebounds. Miami Heat, vierde in de stand, behaalde een 95-88-zege op Dallas Mavericks.