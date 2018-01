12 renners betrapt in Ronde van Costa Rica

Liefst twaalf renners zijn positief bevonden in de Ronde van Costa Rico. Onder hen is de winnaar, de Costa Ricaan Juan Carlos Rojas Villalegas, en diens broer César Andres die als derde eindigde in het eindklassement. De internationale wielrenunie UCI meldde dat het in elf gevallen ging om het middel Cera, een variant van Epo. Op dat laatste product werd één renner betrapt.

De Ronde van Costa Rica werd in december verreden. De betrokken renners kunnen een analyse van de B-staal aanvragen en zijn voorlopig geschorst.