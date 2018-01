Acht turners krijgen voorrang richting Tokio

Bondscoach Bram van Bokhoven gaat met een groep van acht turners toewerken naar de grote evenementen tot en met de Olympische Spelen van Tokio 2020. Kandidaten krijgen zaterdag in Den Bosch tijdens een zogenoemde Nationale Test de kans te laten zien dat ze de kwaliteiten hebben deel uit te maken van het Kernteam Tokio (KTT).

Gymastiekbond KNGU heeft voor de mannen de selectieprocedure en de doelstelling vastgelegd. Die ligt voor de Spelen van Tokio op een plaats als team bij de beste acht landen en twee individuele medailles. Het eerste belangrijke toernooi in de cyclus is de EK in augustus in Glasgow. Hoewel de definitieve selectie voor dat evenement begin juli wordt bepaald, stelt Van Bokhoven na de test van zaterdag al een voorlopige EK-trajectselectie samen. ,,De kans is groot dat die dezelfde samenstelling heeft als het kernteam”, aldus van Bokhoven.