Grootste nederlaag voor titelverdediger in NBA

Utah Jazz heeft de Golden State Warriors in de NBA de grootste nederlaag van het seizoen bezorgd. De titelverdediger ging in Salt Lake City met 129-99 onderuit. Het was de elfde verliespartij voor de Warriors dit seizoen.

Ricky Rubio speelde met 23 punten en elf assists een belangrijke rol bij Utah Jazz. Joe Ingles en Donovan Mitchell kwamen allebei tot twintig punten. De vorige vijf ontmoetingen tussen de twee teams leverde de Warriors, waar Klay Thompson 27 punten noteerde, steeds een overwinning op.

Cleveland Cavaliers, vorig seizoen verliezend finalist, verloor eveneens. Detroit Pistons trok met 125-114 aan het langste eind. Cleveland zag Kevin Love uitvallen. Hij brak een botje in zijn linkerhand. Het is nog niet duidelijk hoe lang Love niet kan basketballen.

James Harden bracht een record op zijn naam. De sterspeler van de Houston Rockets kwam in de door zijn ploeg met 114-107 gewonnen wedstrijd tegen Orlando Magic tot zestig punten, tien rebounds en elf assists. Niet eerder in de NBA kwam een speler in een zogenoemde ‘triple-double’ tot zestig punten. Het record stond met 57 punten op naam van de nu 69-jarige Calvin Murphy, die in 1978 tot 57 punten kwam. Hij speelde toen ook voor Houston Rockets.