Hockeysters ook in slotduel langs VS

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook de vierde en laatste oefeninterland van de Amerikaanse vrouwen gewonnen. In Palo Alto in Californië was het team van bondscoach Alyson Annan met 2-1 te sterk. De drie voorgaande duels boekte Oranje de voorbije dagen zeges van 7-1 4-0 en 7-2.

In het slotduel kwamen de Nederlandse doelpunten op naam van Marloes Keetels en Lidewij Welten. Oranje is in voorbereiding op het wereldkampioenschap van komende zomer in Londen. In de groepsfase zijn China, Zuid-Korea en Italië de opponenten.