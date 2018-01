Kooiman wint Alternatieve Elfstedentocht

Erik Jan Kooiman heeft met een lange solo de zege gepakt in de Alternatieve Elfstedentocht. De 31-jarige marathonschaatser reed lange tijd alleen aan kop en zag in de slotfase Bart Mol dichtbij komen. Na 200 kilometer hield hij op de finish een twintigtal seconden over. Frank Vreugdenhil eindigde als derde.

Kooiman, die sinds december 2015 houder van het werelduurrecord op de schaats is, treedt in de voetsporen van zijn vader Jan Kooiman. Die schreef de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in 1993 op zijn naam.