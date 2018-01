Ook gehele directie turnbond VS is opgestapt

Na het volledige bestuur zijn nu ook alle directieleden van de Amerikaanse turnfederatie USA Gymnastics opgestapt. Dat is het gevolg van het misbruikschandaal waarvoor voormalig teamarts Larry Nassar inmiddels is veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar.

Het Amerikaanse olympisch comité USOC had vorige week in een open brief geëist dat behalve drie vertrokken leden ook de rest van de directie moest plaatsmaken.

,,We gaan in februari een interim-directie aanstellen overeenkomstig de eisen van het USOC”, liet USA Gymnastics weten. ,,De komende dagen zullen we daarover berichten.”

Meer dan 150 turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, onthulden misbruikt te zijn door Nassar. De 54-jarige Amerikaan was in december al veroordeeld tot 60 jaar celstraf vanwege het bezit van kinderporno. Rechter Rosemary Aquilina kwam na schokkende getuigenissen tot een veroordeling van 175 jaar wegens seksueel misbruik van meerdere turnsters, in de tijd dat hij de verantwoordelijke dokter van de nationale equipe was.