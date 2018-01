Skiër Guay mist Spelen Pyongchang

De Canadese skiër Erik Guay komt niet in actie op de Olympische Spelen van Pyeongchang. De 36-jarige Canadees, die gespecialiseerd is in de afdaling en de Super G, heeft laten weten dat hij door ernstige rugproblemen niet kan deelnemen.

Guay won vorig jaar bij de WK skiën in St. Moritz goud op de Super G en zilver op de afdaling. Hij was geselecteerd voor de Canadese skiploeg en zou voor de vierde keer naar Spelen gaan. In Turijn (2006) en Vancouver (2010) greep hij met de vierde en twee vijfde plaatsen net naast de medailles. In Sotsji vier jaar geleden finishte hij als tiende op de afdaling.

,,Het was een ongelofelijk zware beslissing om thuis te blijven”, laat de Canadees weten. ,,Ondanks al het werk, heb ik het gevoel dat ik niet kan deelnemen op een niveau waarop ik mijn land kan vertegenwoordigen.” Guay was niet meer in actie gekomen sinds de wereldbekerwedstrijd in Val Gardena half december.