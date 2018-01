Tsjoedinov ook als coach niet welkom op Spelen

De wegens doping geschorste skeletonner Sergej Tsjoedinov is ook als coach niet welkom op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laten weten, nadat de naam van de Rus per ongeluk op de lijst met geaccrediteerde coaches was terechtgekomen.

Het IOC schorste Tsjoedinov in november voor het leven voor deelname aan de Olympische Spelen. Desondanks stond zijn naam op een lijst van tachtig trainers die de Russische sporters moeten gaan begeleiden die in Pyeongchang onder neutrale vlag aan de Spelen mee mogen doen.

Tegen de Russische krant Sport-Express zei de 34-jarige skeletonner dat hij niet wist hoe zijn naam op de lijst was terechtgekomen. ,,Ik denk dat ze een fout hebben gemaakt.”