Van Poppel bezorgt LottoNL-Jumbo eerste zege

Danny van Poppel heeft de eerste zege voor zijn nieuwe werkgever LottoNL-Jumbo binnen. De 24-jarige Nederlandse sprinter was de snelste in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. Hij bleef de Sloveen Luka Mezgec en de Belg Jurgen Roelandts in een lange sprint voor.

Voor Van Poppel was het de eerste wedstrijd dit jaar. In de rit over 191 kilometer van Oropesa El Mar naar Peñiscola maakte de sprinter het werk van zijn ploeggenoten meteen af en bezorgde LottoNL-Jumbo de eerste zege van 2018.

,,Ik was een beetje nerveus, omdat het mijn eerste wedstrijd voor mijn nieuwe ploeg was”, zei Van Poppel die ook de eerste leider in de Ronde van Valencia is.