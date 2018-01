Van Vleuten wint in regenboogtrui

Annemiek van Vleuten heeft haar eerste zege in de regenboogtrui binnen. De 35-jarige wielrenster won de tweede en laatste etappe van de Herald Sun Tour, een tijdrit over 1,6 kilometer in het Australische Melbourne. Ze kon de twaalf seconden achterstand op Brodie Chapman niet meer geheel goedmaken, waardoor de Australische de eindzege greep.

Van Vleuten werd in september wereldkampioen tijdrijden en kon de regenboogtrui in de tweede etappe van de Herald Sun Tour voor het eerst aan. Ze maakte haar favorietenrol waar door de Australische Katrin Garfoot en Georgia Williams respectievelijk één en twee seconden voor te blijven.

De proloog bij de mannen werd gewonnen door de Brit Edward Clancy.