Bach opent olympisch dorp Pyeongchang

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft donderdag in Pyeongchang het olympisch dorp geopend. De Duitser kreeg een dag eerder al een rondleiding langs alle appartementen in de bergen van Pyeongchang. ,,We kunnen nu al zeggen dat dit één van de beste olympische dorpen ooit is, zo niet hét beste”, zei Bach. ,,Hier komt de olympische spirit tot leven. Ik hoop hier ook een paar nachten te kunnen slapen.” Hij kreeg een kamer op de vijftiende verdieping toegewezen.

Het olympisch dorp in de bergen van Pyeongchang bestaat uit acht gebouwen met elk zeshonderd appartementen. Op zo’n twee uur rijden aan de oostkust in Gangneung is ook een olympisch atletendorp ingericht. In Gangneung liggen onder meer de schaats- en shorttrackbaan en het ijshockeystadion. Beide complexen bieden in totaal plaats aan zo’n 6800 bezoekers, waarvan ongeveer 2900 sporters uit ruim negentig verschillende landen.

Een aantal Nederlandse schaatsers is al aangekomen in Zuid-Korea.