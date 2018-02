CAS heft schorsing 28 Russische olympiërs op

Het Hof van Sportarbitrage CAS heeft de schorsing opgeheven van 28 Russische olympiërs die volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waren betrokken bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. Zij mogen door de vrijspraak van het CAS in principe alsnog meedoen aan de komende Winterspelen in Pyeongchang. Van elf Russen is de schorsing gehandhaafd.

Onder de Russische wintersporters die hun straf kwijt zijn zitten vier schaatsers, onder wie de nog actieve Olga Fatkoelina. De Russin veroverde zilver op de 500 meter in Sotsji 2014. Ook skeletonner Aleksander Tretiakov en langlaufer Alexander Legkov, beiden winnaars van goud in Sotsji, zijn welkom in Pyeongchang. Ze mogen allemaal ook hun medailles houden. De schorsing van de bekende bobsleeër Aleksandr Zoebkov, tweevoudig olympisch kampioen in Sotsji, blijf wel intact.

In totaal 42 Russische wintersporters waren bij het tribunaal in Lausanne in beroep gegaan tegen de zware straf die het IOC hun had opgelegd. Alle sporters werden voor het leven uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en gediskwalificeerd van de Winterspelen van 2014 in Sotsji. De winnaars van medailles moesten hun plakken teruggeven.

Het IOC achtte bewezen dat alle Russen de dopingregels hadden overtreden in Sotsji, maar het CAS vond in 28 gevallen dat er onvoldoende bewijs is om een dergelijk zware straf op te leggen. In elf gevallen was het tribunaal wel overtuigd van het bewijs, maar is hun levenslange schorsing teruggebracht tot alleen een schorsing voor de komende Spelen in Pyeongchang.

Het CAS behandelde de afgelopen weken de beroepen van 39 Russen. Het schoof de zaken van drie biatleten op tot na de Spelen van 2018, die 9 februari beginnen.

Het dopingschandaal in Sotsji, waarbij op grote schaal en met medeweten van de staat doping is gebruikt door de Russische deelnemers, leidde al tot een schorsing van Rusland als natie voor de komende Spelen. Alleen sporters die kunnen aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest, zijn welkom. Het IOC bevestigde afgelopen weekeinde dat 169 Russische atleten zijn uitgenodigd om onder de neutrale vlag deel te nemen aan de Winterspelen van Pyeongchang.