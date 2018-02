De Bakker opent Daviscup tegen Pouille

Thiemo de Bakker opent vrijdag namens het Nederlandse Daviscupteam de ontmoeting met Frankrijk in de wereldgroep. De 29-jarige Westlander, de nummer 369 van de wereld, neemt het in Albertville op tegen Lucas Pouille. De Fransman is de nummer zeventien van de wereld.

Robin Haase, de kopman van Oranje, treft in de tweede partij Richard Gasquet. De Hagenaar staat op de mondiale ranking op de 42e plek, Gasquet negen plaatsen hoger. Bij titelverdediger Frankrijk haakte kopman Jo-Wilfried Tsonga af met een knieblessure. Teamcaptain Yannick Noah riep Adrian Mannarino, nummer 25 van de wereld, als vervanger op.

Zaterdag staat het dubbelspel op het programma. De Nederlandse captain Paul Haarhuis heeft daar Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop voor aangewezen, Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut vormen het Franse duo. Zondag zijn de laatste twee enkelspelen: Haase – Pouille en De Bakker – Gasquet.