Franse tennissers zonder Tsonga tegen Oranje

De Nederlandse tennissers krijgen in de ontmoeting met Frankrijk in de eerste ronde van de Daviscup niet te maken met Jo-Wilfried Tsonga. De Franse kopman kampt met een knieblessure en heeft zich daarom afgemeld voor de ontmoeting in Albertville. Teamcaptain Yannick Noah riep Adrian Mannarino op als vervanger van Tsonga.

De 32-jarige tennisser, nummer negentien van de wereld en winnaar van zestien ATP-titels, strandde onlangs op de Australian Open in de derde ronde. Tsonga moest daarin buigen voor de Australische favoriet Nick Kyrgios.

Frankrijk veroverde afgelopen seizoen de Daviscup. De equipe van Noah versloeg België in de finale in Lille met 3-2. De Nederlandse tennissers dwongen met een knappe overwinning op Tsjechië promotie af naar de wereldgroep. Inzet van het duel in Albertville is een plek in de kwartfinales.